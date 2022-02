Italien Vulkan Ätna wieder aufgewacht

Gewaltige Rauchsäule

Am Montag schossen wieder Lava und dichter Rauch aus dem mehr als 3300 Meter hohen Berg. Kurzzeitig legte die Ausbruchsepisode, Forscher sprechen von einem Paroxysmus, den Betrieb am Flughafen in Catania am südlichen Fuß des Ätnas lahm. Nach Angaben des INGV erreichte die Rauchsäule eine Höhe von bis zu zwölf Kilometern gemessen am Meeresspiegel. Im Umkreis regnete es mancherorts Asche und Staub vom Himmel.