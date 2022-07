Jahrestag Gedenken an die Flutopfer: Steinmeier und Scholz im Ahrtal

Geplant ist unter anderem eine Ansprache von Ministerpräsidentin Dreyer. Auch Worte von vier Flutopfern stehen auf dem Programm. Dreyer ordnete für Donnerstag in Rheinland-Pfalz Trauerbeflaggung für alle öffentlichen Gebäude an. Im Interview mit den ARD-"Tagesthemen" sagte die Politikerin am Mittwochabend, sie sehe keine Veranlassung, sich im Namen der Landesregierung zu entschuldigen. "Das Ausmaß dieser Katastrophe konnte so niemand voraussehen." Zudem sei der Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz kommunal verortet. "Wir müssen der Frage nachgehen, warum der Katastrophenschutz nicht funktioniert hat, und was müssen wir vor allem tun für die Zukunft."