Japan Abe-Attentäter sah sich offenbar durch Geldnot getrieben

Der Attentäter sagte nach seiner Verhaftung aus, er habe aus Hass auf die Sekte gehandelt, die Abe in Japan unterstützt habe. Seine Mutter habe der Organisation horrende Summen gespendet, was sie ruiniert und die Familie zerrüttet habe. In dem Brief an den Kritiker schrieb er laut Medien, er sei "verbittert" gegenüber Abe, den er als "einen der einflussreichsten Sympathisanten der Vereinigungskirche" beschrieb. Der Ex-Premier war im vergangenen Jahr anlässlich einer Veranstaltung der Sekte, die sich seit 1996 "Familienföderation für Weltfrieden und Vereinigung" nennt, in einer Video-Grußbotschaft aufgetreten.