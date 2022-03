Jerusalem Scholz gedenkt der sechs Millionen ermordeten Juden

In der Halle der Erinnerung der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem legte er am Mittwoch in Anwesenheit des israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett einen Kranz nieder. "Das Menschheitsverbrechen der Shoah ließ die Welt in den Abgrund blicken", schrieb er anschließend in das Gästebuch. "Wir werden das millionenfache Leid und die Opfer niemals vergessen."