Jubiläum 50 Jahre Ärzte ohne Grenzen: "Kein Grund zu feiern"

Berichte machen angreifbar

Doch beides unter einen Hut zu bekommen, stellte sich als schwieriger Spagat heraus, wie Tankred Stöbe, ehemaliges Mitglied im internationalen Vorstand der Organisation, erzählt: "Indem ich was berichte, mache ich mich ja immer auch politisch angreifbar." Die Auswirkungen von Berichten seien schwer einschätzbar, so etwa im Syrienkrieg beim Thema Giftgasangriffe. "Wir wussten, wenn wir hier von Giftgas sprechen, dann könnte das ein Grund sein für die Amerikaner, in den Konflikt einzusteigen. Gleichwohl hatten wir sehr viel Evidenz, dass es dort zu toxischen Einwirkungen auf Syrer kam, in großen Mengen, in Hunderten von Fällen." Letztlich alarmierte die Organisation in dem Fall die Öffentlichkeit.

Mit den Jahren änderten sich bei MSF die Umstände der Arbeit. Einst ritten sie heimlich auf Eselskarawanen nach Afghanistan ein, konnten monatelang kaum Zeichen von sich geben. Heute sei das unvorstellbar. Teams seien regelmäßig erreichbar, und man könne innerhalb von Stunden in alle Winkel dieser Welt kommen, erzählt Stöbe, der selbst in etlichen MSF-Einsätzen war. Und diese schnelle Hilfe sei nötig. "Wenn ich nach einem Tsunami erst Wochen später in Asien bin, dann bringt das nichts mehr, weil die Menschen dann tot sind und auch die Verletzten nicht mehr gerettet werden können."

Gleichzeitig hat sich auch das Einsatzgebiet von MSF verändert. "Die Hilfe, die wir anbieten, die ist eben nicht mehr nur in exotischen Kontexten, sondern wir sehen - und das hätten wir, glaube ich, vor 50 Jahren auch nicht für möglich gehalten - auch in Europa müssen wir helfen", sagt Stöbe. An der polnischen Grenze etwa, wo Menschen erfrören, auf griechischen Inseln und im Mittelmeer. Flucht und Vertreibung sei eine der zunehmend globalen Krisen.

Corona-Pandemie als Herausforderung

Eine weitere solche Krise ist die Corona-Pandemie, die auch logistisch eine riesige Herausforderung für die Organisation war, etwa weil Flugverbindungen gestoppt wurden und neben Grundproblemen in ärmeren Ländern wie Tuberkulose und Malaria nun das Coronavirus hinzukam. MSF baute seine Projekte aus und um und versuchte, Corona neben diesen Problemen mit anzugehen. Schwierig war das auch deshalb, weil häufig Aufklärung fehlte, aber auch Ressourcen wie Sauerstoff und nicht zuletzt - in zahlreichen armen Ländern - Impfstoffdosen.

Mit Blick auf die Zukunft ist es vor allem die Klimakrise, die MSF umtreibt. Und weil diese "Katastrophen mit Ansage" vorhersehbar seien, verändere dies erneut die Arbeit der NGO: "Wirbelstürme, Überschwemmungen - das sind alles vorgezeichnete Entwicklungen, auf die wir uns vorbereiten müssen", sagt Stöbe. "Und das ist neu, dass wir tatsächlich nicht nur reaktiv, sondern strategisch nach vorne planen müssen."

Noch weiter nach vorne gedacht hat Stöbe einen ungewöhnlichen Wunsch: 2071 kein 100. Jubiläum feiern zu müssen.