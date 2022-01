Jubiläum "Morden im Norden": Die Stars freuen sich auf mehr

Beide haben noch immer Lust auf weitere Staffeln - auch, wenn gerade die letzten beiden für das Team sehr anstrengend waren. "Das war in der Corona-Zeit schon auch eine sehr belastende Arbeit", so Naujoks. Man habe ja eine gewisse Verantwortung als Hauptdarsteller auch dem Team gegenüber. Er sei nun froh, dass die Staffel so gut abgeschlossen und ohne Corona-Fälle und Dreh-Abbrüchen oder -Pausen zu Ende gebracht werden konnte. "Das war für alle ein gutes Gefühl."

Keine große Feier

Für Naujoks und Martinek ist Hamburg in den vergangenen zehn Jahren längst eine zweite Heimat geworden. "Seit zehn Jahren sind wir jedes Jahr für mehr als ein halbes Jahr in Hamburg und damit weg von der Familie und dem sozialen Umfeld. Das ist schon ein Haufen Zeit." So sehen sich Martinek und Naujoks deshalb öfter als sie ihre Familien sehen. "Das ist schon immer ein ganz schöner Ritt", so Martinek.

Zum Jubiläum werde es keine große Feier und auch keine besonders verrückte Episode geben. "Wir hatten mal eine Folge, die im Mittelalter spielte und eine Ufo-Folge, also völlig fern der Realität. Aber das haben unsere Zuschauer nicht angenommen. Sie wollen klare Ermittlungen in heutiger Zeit und dem tragen wir Rechnung", so Martinek.

Generell aber seien die Beiden weiter für alles offen, sagt Naujoks. "Das liegt ja auch an unserem Autoren-Team und dem Produzenten. Möglicherweise gibt es in der Zukunft einen Langfilm für das Abendprogramm der ARD. Es gibt noch viele Ideen!"