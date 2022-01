Jüdischer Weltkongress WJC: Pandemie als "Brandbeschleuniger" für Antisemitismus

Antisemitismus auf Allzeithoch

"Ich bin sehr besorgt darüber, was heute in Deutschland passiert", sagte Lauder im ZDF. Die Studie zeige, dass das Ausmaß des Antisemitismus in Deutschland auf einem Allzeithoch sei. Der WJC-Präsident appellierte an die Politik, aktiver gegen den Antisemitismus vorzugehen. Auf die Frage im ZDF, ob die Politik tue, sagte Lauder: "Einige tun genug, die Mehrheit nicht." Es sei die Aufgabe der Bundesregierung, mit den Länderregierungen zusammenzuarbeiten, um das zu stoppen. "Aber wenn die Bundesregierung keine starke Rolle übernimmt, ist es eine sehr gefährliche Sache", sagte Lauder.