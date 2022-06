Jugendfarm Kornwestheim Esel stehen auf der Wunschliste

Eines hat sich jedoch seit Oktober 2021 für Naumann geändert. Mittlerweile ist sie für all das, was auf der Farm geschieht, verantwortlich. Denn die in Marbach lebende Erziehungswissenschaftlerin hat die Leitung der Jugendfarm übernommen. Zuvor hatte sie die 50-Prozent-Stelle. „Das war noch entspannter“, sagt Naumann lachend und fügt hinzu: „Jetzt habe ich gefühlt für nichts mehr genügend Zeit, obwohl ich länger hier bin.“ Sie gesteht, dass sie nicht gedacht hätte, dass letztlich so viel zu erledigen, zu organisieren und kontrollieren sei. Schreibkram eben.