«Just Married» Kourtney Kardashian und Travis Barker haben geheiratet

Kardashian trägt darauf ein kurzes weißes Kleid und einen Schleier, Barker ein komplett schwarzes Outfit und eine Sonnenbrille. Für die Hochzeitsfotos posierte das Paar auf den Stufen des Standesamtes sowie in einem Cabrio, an dem ein "Just Married"-Schild angebracht war. "Bis dass der Tod uns scheidet", schrieben die Unternehmerin und der Schlagzeuger jeweils zu den Fotos.