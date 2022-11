Justiz Anschlag beauftragt? BGH verkündet Urteil im Fall Falk

Ermittler tappten jahrelang im Dunkeln

In der Folge sah er sich Schadenersatz-Forderungen in Millionenhöhe ausgesetzt. Der angegriffene Anwalt hatte für die Gegenseite gearbeitet. Als er im Februar 2010 vor seinem Haus in Frankfurt in sein Auto steigen will, schießt ihm ein Unbekannter aus nächster Nähe in den Oberschenkel. Zuvor hatte es schon anonyme Anrufe gegeben, einmal war die Eingangstür mit einem Hammer eingeschlagen worden.