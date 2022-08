Gülşen Bayraktar Çolakoğlu - so der volle Name - hatte bereits im April bei einem Konzert scherzhaft zu einem Kollegen gesagt, dessen "Perversität" sei auf seine Zeit an einer Imam-Hatip-Schule zurückzuführen. Das Video machte in den sozialen Netzwerken schnell die Runde. Inzwischen hat sie sich entschuldigt. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan war auf einer solchen Schule.