Justiz Winterkorn-Komplex bleibt in VW-Dieselprozess abgetrennt

Als der Dieselskandal im Herbst 2015 aufflog, trat Winterkorn zwar zurück. Er beteuerte aber, vor dem Bekanntwerden der Manipulationen nichts von illegalem Tun gewusst zu haben. In einer Abschiedsbotschaft kündigte er an, es komme "alles auf den Tisch - so schnell, gründlich und transparent wie möglich". Im Untersuchungsausschuss des Bundestags fragte er später: "Wie konnte so etwas passieren?" Der als einer der größten Industrieskandale der deutschen Geschichte geltende Betrug hat VW längst mehr als 30 Milliarden Euro gekostet.