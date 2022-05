Um den Humor mehr Menschen nahezubringen und mehr Augenmerk auf das Thema zu lenken, plant er gemeinsam mit anderen seit mehr als vier Jahren in München ein "Forum Humor". Bisher scheiterte dies an der nötigen Immobilie. Ziel sei es, "dort über dieses Thema ausgiebig reflektieren zu können" - auch mit Beispielen, Vorstellungen und Diskussionsrunden. Es gebe Humor in der Literatur, in der Musik, in der Karikatur und in der Malerei.