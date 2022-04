Kantersieg gegen Wolfsburg Rose nach BVB-Tor-Rausch: "Sollte zu einer Art Droge werden"

Bei zwölf Punkten Vorsprung, nur noch vier ausstehenden Spielen und einer um 18 Treffer besseren Tordifferenz gegenüber dem Fünften Freiburg hat der BVB die Champions League quasi schon gebucht. Und vor dem Liga-Hit nach einer Saison mit frühem Scheitern in drei Pokal-Wettbewerben zumindest das Kernziel souverän erreicht. So gesehen fahren die Dortmunder nun mit deutlich weniger Druck zum ewigen Rivalen nach München.

Haaland rechtzeitig wieder in der Spur

Und Haaland, Dortmunds größte Waffe, scheint vor dem Gipfel neben der Tor-Flaute auch die gröbsten gesundheitlichen Probleme am Knöchel überwunden zu haben. "Er ist nicht schmerzfrei, aber man konnte sehen, dass er die Schmerzen sehr gut toleriert", sagte Rose. Der Norweger stieg zwar erst in die Torproduktion ein, als das Spiel schon entschieden war, doch Rose erkannte noch mehr: "Er hat sehr gut mitgespielt, uns viel Tiefe gegeben, war sehr präsent als Wandspieler und hat das zweite Tor toll aufgelegt."

Und während Rose so über sein Team und seine Spieler schwelgte, saß sein Kollege Florian Kohfeldt niedergeschlagen auf dem Podium. "In der ersten Halbzeit war das eine desolate Leistung in allen Belangen, die ein Fußball-Spiel erfordert", sagte er: "Das geht nicht, das war katastrophal. Ein Nackenschlag hat gereicht, um uns aus der Bahn zu werfen. Und das Problem ist leider nicht neu."

Genau deshalb muss Kohfeldt - immerhin seit 21 Bundesliga-Spielen im Amt - neben den zwei Siegen zum sicheren Klassenerhalt wohl auch noch fleißig Pluspunkte für sich selbst sammeln, bevor die Saison-Analyse ansteht. "Alles nach dem 1:0 war nicht bundesligatauglich", sagte Sportdirektor Marcel Schäfer: "So ein Auftritt ist eines VfL Wolfsburg nicht würdig."