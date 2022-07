Kanu-WM in Augsburg Funk holt Gold im Kajak - Bronze für Lilik

Von den über 7500 Zuschauern wurde sie förmlich den Eiskanal hinunter gebrüllt und getrommelt. "Sie haben uns ins Ziel getragen. Ich bin unheimlich happy, dass wir hier in Augsburg so eine Unterstützung haben", sagte Funk, deren Saison bis zu diesem Tag nicht wie gewünscht verlief. Das Halbfinal-Aus bei den Europameisterschaften war nicht nach ihrem Geschmack. Beim Weltcup im polnischen Krakau infizierte sie sich zudem mit dem Corona-Virus und musste pausieren. Bei der WM meldete sie sich nun mit all ihrer Routine und Power eindrucksvoll zurück.