Islamabad - Unter dem Eindruck einer Reise zu pakistanischen Flutopfern zeigt sich Angelina Jolie bestürzt über die Ausmaße der Katastrophe. "Die Verwüstung in Sindh ist schockierend", sagte die Schauspielerin nach ihrem Besuch in einem der besonders betroffenen Gebiete des Landes. "In meinem ganzen Leben habe ich so etwas noch nie gesehen." Familien schliefen unter freiem Himmel und hätten alles verloren.