Rom - In einer offiziellen Erklärung hat der Vatikan die deutschen Katholiken vor zu weitgehenden Reformen gewarnt. "Der 'Synodale Weg' in Deutschland ist nicht befugt, die Bischöfe und die Gläubigen zur Annahme neuer Formen der Leitung und neuer Ausrichtungen der Lehre und der Moral zu verpflichten", stellte der Heilige Stuhl in einer veröffentlichten Erklärung klar.