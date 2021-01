Kickboxen Im Internet geht’s um Weiß, Grün oder Blau

Kornwestheim - Die Farbe des Gürtels sagt bekanntermaßen einiges über die Fähigkeiten eines Kampfsportlers aus. Weiß tragen die Anfänger, im Laufe der Zeit und des Trainings wird es immer dunkler, bis hin zu schwarz. Aber die Farben muss sich ein jeder erst einmal verdienen. Dafür stehen in bestimmten Abständen Gürtelprüfungen an, bei denen sich die Athleten beweisen müssen – in Theorie und Praxis. Wie so etwas in Zeiten von Corona funktioniert, ohne sich persönlich zu begegnen, hat jüngst die Kampfsportschule „Fight and Fun“ mit ihrem Inhaber Lazaros „Lalli“ Emmanouilidis gezeigt.