Kickboxen Im Kopf schon einen Kick weiter

In Lünen durfte Peters nun bei den deutschen Titelkämpfen wieder ran. Zwar hatten der Sportler und sein Trainer Lazaros „Lalli“ Emmanouilidis auf zwei Kämpfe in Peters’ Gewichtsklasse gehofft – am Ende wurde es jedoch nur einer. „In der Klasse bis 79 Kilogramm hatten ursprünglich vier Leute gemeldet, bei der Registrierung waren es aber plötzlich nur noch drei“, berichtet der Coach, der seinen Schützling eigentlich auf besagte zwei Fights vorbereitet hatte. Da das ungeliebte Freilos dann an Peters ging, musste er in der ersten Runde zuschauen. Dort verfolgte Sandro Peters, wie der erfahrene Hueseyin Semerci vom Budo Verein Duisburg Hamborn seinen Gegner Ahmed Rmadan (Tan Gun Sports) in drei Runden à zwei Minuten knapp mit 8:7 bezwang.