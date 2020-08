Kickboxen Sandro Peters trägt nun den Adler auf der Brust

Kornwestheim - Was noch fehlt, ist das Ok des Präsidiums des Kickboxverbands Wako Deutschland. Wenn das kommt, könnte der Traum des Kornwestheimer Pointfighters Sandro Peters von einer EM-Teilnahme bald in Erfüllung gehen. In einem Ausscheidungskampf im Rahmen eines Lehrgangs der Nationalmannschaft hatte der 19-Jährige in Niedernhall seinen Konkurrenten Nick Kellermann jüngst mit 21:15 besiegt. „Die Bundestrainer hatten den Kampf als Qualifikation für den EM-Kader festgelegt. Somit hat Sandro die Vorgaben für eine Teilnahme erfüllt“, sagt Lazaros „Lalli“ Emmanouilidis, der Peters seit rund zehn Jahren trainiert. „Wir rechnen fest damit, dass es er im Dezember mit dabei ist. Die Frage ist eher, ob das Turnier stattfindet“