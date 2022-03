Der Beinahe-Zwei-Stünder wartet auf mit einer namhaften Besetzung: die schon des Öfteren mit dem wichtigsten italienischen Filmpreis bedachte Margherita Buy ist dabei, Alba Rohrwacher ("Die Einsamkeit der Primzahlen") und Nanni Moretti selbst. Mit seinen "Drei Etagen" war Regisseur Moretti bereits zum achten Mal mit dabei beim so wichtigen Film-Wettbewerb in Cannes. Vergangenen Sommer präsentierte der Italiener (Jahrgang 1953) an der Croisette seine "Tre piani". Erstmalig hat der Schauspieler, Produzent, Skriptautor und Regisseur, der sich mit Werken wie "Das Zimmer meines Sohnes", "Habemus Papam – Ein Papst büxt aus" einen Namen gemacht hat, kein eigenes Drehbuch verfilmt. Vorlage für diesen Film war vielmehr der Roman "Über Uns" des israelischen Schriftstellers Eshkol Nevo.