Kirche Katholikentag mit Bekenntnis zur Ukraine beendet

Christen müssten die Ukrainer "in ihrem Ringen um ein Leben in Freiheit und Unversehrtheit unbedingt unterstützen", sagte die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp. Gleichzeitig betonte sie: "Militär allein kann die weltweiten Krisen, die der Krieg schon jetzt ausgelöst hat, nicht beenden." In diesem Zusammenhang mahnte sie mehr Geld für den Entwicklungsetat an: "Wir müssen Hungersnöte verhindern."