Kirchheim am Neckar - Die Polizei ermittelt wegen versuchter Körperverletzung sowie Beleidigung gegen einen noch unbekannten Mann, der versucht haben soll ein neunjähriges Mädchen in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) anzuspucken. Wie die Polizei erst jetzt mitgeteilt hat, hatte sich der Vorfall bereits am vergangenen Dienstag, 31. März, ereignet.