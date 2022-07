Klima Baden-Württembergs CDU-Landeschef offen für Tempolimit

Stuttgart - Baden-Württembergs CDU-Landeschef Thomas Strobl hat sich offen für die Einführung eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen gezeigt. "An uns wird ein Tempolimit nicht scheitern", sagte Strobl bei einer CDU-Veranstaltung in Allensbach, wie der "Südkurier" (Freitag) berichtete. "Die Lage ist ernst. Es darf keine ideologischen Barrieren geben." Falls die Ampelregierung in Berlin ein Tempolimit beschließe, stehe die CDU dem nicht im Wege. Die Union unterstütze "alles, was Energie spart und hilft, welche zu gewinnen".