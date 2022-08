Klima Stadtbäume leiden unter Trockenstress

Ab und zu mal gießen reicht meist nicht

Um die Bäume in Zeiten der Trockenheit zu schützen, riefen mehrere Städte in den vergangenen Wochen ihre Bürger auf, selbst zur Gießkanne zu greifen - etwa in Essen, Speyer und Ludwigshafen. Auch Umweltverbände appellierten zum Bäumegießen. Die Verantwortung sieht der BdB-Vizepräsident jedoch nicht nur bei einzelnen Bürgern, sondern vor allem bei den Städten und Kommunen selbst. "Vor allem junge Stadtbäume bräuchten eine professionelle, dokumentierte Begleitung. Daran wird leider häufig gespart", so von Ehren. Nötig seien auch größere Pflanzengruben mit sauerstoffhaltiger Erde sowie weniger Versiegelungen durch Beton, Pflastersteine und Asphalt. "Wenn ab und zu mal jemand mit einer kleinen Gießkanne vorgeht, ist das gut gemeint", so von Ehren. Es reiche jedoch nicht.

Ein Stadtbaum verträgt laut BUND-Referentin Heil auch mehr als eine Gießkanne, nämlich wöchentlich etwa 80 bis 100 Liter. Damit die Flüssigkeit an heißen Tagen nicht so schnell verdunstet, sollte am besten frühmorgens oder am Abend gegossen werden. Auch Ehrenamtler Sebastian Herges füllt für jeden Baum mehrere Gießkannen. Der 43-Jährige weiß, dass er die Bäume in seinem Viertel nicht ganz alleine retten kann und hofft auf noch mehr Mitstreiter. "Wenn ich mal nicht kann oder nicht da bin, macht das hier auch leider keiner", so Herges. Von Gegenstimmen lässt er sich jedoch nicht aufhalten. "Mir kann keiner verbieten, einen trockenen Baum im Park zu gießen. Ich will mich als Anwohner mitkümmern."