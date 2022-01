Klima Vergangene sieben Jahre waren die bislang wärmsten

Die Naturschutzorganisation BUND forderte daher die Ampel-Koalition auf, bereits in den ersten 100 Tagen ihrer Regierung "ein entschlossenes Signal an die EU" zu senden, um den Klimaschutz auf internationaler Ebene zu stärken. "Auch das angekündigte Klimaschutz-Sofortprogramm von Bundesminister (Robert) Habeck muss dieser dramatischen Lage Rechnung tragen", sagte BUND-Chef Olaf Bandt der Deutschen Presse-Agentur. "Das "Wind-an-Land-Gesetz" muss den dezentralen und naturverträglichen Ausbau der erneuerbaren Energien entschieden vorantreiben."

Die Copernicus-Aufzeichnungen gehen bis 1979 zurück. Der Klimawandeldienst (C3S) nutzt zudem Aufzeichnungen von Bodenstationen, Ballons, Flugzeugen und Satelliten, die bis 1950 zurückreichen.

Dadurch fanden die Klima-Experten auch heraus, dass die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre im vergangenen Jahr erneut zugenommen hat. Besonders groß war die Zunahme bei Methan. Dieses Gas bleibt zwar kürzer in der Atmosphäre, ist dafür aber noch schädlicher als CO2, und entsteht etwa in der Landwirtschaft, auf Abfalldeponien oder in der Öl- und Gasindustrie. "Das ist besorgniserregend", sagte Vincent-Henri Peuch, Direktor des Copernicus-Atmosphärenüberwachungsdienstes. Es sei weitere Forschung notwendig, um den starken Anstieg zu erklären und beantworten zu können, was besonders dafür verantwortlich ist.