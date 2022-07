Klimakrise Kritik an Geywitz-Vorstoß zu Klima-Debatte über Wohnfläche

Geywitz hatte am Mittwoch ein Aufholprogramm vorgelegt, weil im Gebäudebereich im vergangenen Jahr das gesetzliche Klimaschutzziel verfehlt worden war. Bei der Vorstellung regte die SPD-Politikerin auch eine gesellschaftliche Diskussion über Wohnflächenkonsum an. Es gehe nicht nur um die Frage, "was hat mein Essverhalten mit dem Klima zu tun, oder mein Verkehrsverhalten". Sondern auch darum zu verstehen, "dass individuell Wohnen etwas mit dem Klima zu tun hat - weil wir natürlich sämtliche Effizienzgewinne der letzten Jahre auffressen dadurch, dass die Wohnfläche pro Person immer mehr steigt."