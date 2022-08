Klimaschutz-Ziele Klimapläne für Gebäude- und Verkehrssektor lückenhaft

Ein Sprecher des Verkehrsministerium sagte der Deutschen Presse-Agentur, mit den vorgeschlagenen Maßnahmen könne die Zielverfehlung des Vorjahres ausgeglichen werden. "Die Sicherstellung der Erreichung der Klimaschutzziele im Verkehrsbereich in den nächsten Jahren bis 2030 ist Gegenstand des übergreifenden Klimaschutzprogramms der Bundesregierung, das sich derzeit in der Abstimmung befindet." Die Deutsche Klima-Allianz warf Wissing "Arbeitsverweigerung in Sachen Klimaschutz" vor und forderte Kanzler Olaf Scholz (SPD) zum Handeln auf.