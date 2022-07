Köln-Testspiel gegen Mailand "Was zur Hölle ist das": Bodycam sorgt für geteiltes Echo

Während Sascha Stegemann die "Ref-Cam" als "sehr hilfreich" für die Referees einstufte, stieß der Einsatz der Körperkameras bei Spielern oft noch auf Ablehnung. "Alles was ich sehe ist; einige Hände schwingen vor der Kamera", twitterte ein User zu einem Video mit einer Spielszene, in der Olivier Giroud das erste seiner beiden Tore für Italiens Meister markierte. "Was zur Hölle ist das", twitterte ein anderer.