Königshaus Britische Royals grüßen zum Vatertag mit Foto

Der Zweite in der britischen Thronfolge, der am kommenden Dienstag seinen 40. Geburtstag feiert, ist dabei in bester Laune mit Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) in der jordanischen Wüste zu sehen. Alle drei Kinder haben den Mund vor Vergnügen weit geöffnet. William trägt seinen jüngsten Sohn auf den Schultern und lächelt zufrieden in die Kamera. "Wünschen einen frohen Vatertag für Väter und Großväter auf der ganzen Welt heute!", hieß es dazu auf dem Twitter-Account des Kensington-Palasts.