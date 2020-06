Kolumne Für Nerds und Nostalgiker

Über diese filetgewordenen Leinwandschönheiten hinaus ist „Kultfilme im Capitol“ indes vor allem eines: ein Fest für Nerds. Was man sonst eher aus Großstadt-Cineplexen zu Weihnachten kennt, findet nun auch auf Korny Island Raum: Film-Marathons! Wer will, kann sich alle drei Hobbit-Filme (27. Juni) oder alle drei Herr-der-Ringe-Filme (18. Juli) an einem Tag anschauen. Oder alle acht Harry-Potter-Filme – nein, nicht an einem Tag, sondern an acht aufeinander folgenden Tagen. Zauberhaft, oder? Kleiner Tipp: Erst danach den Zauberer von Oz gucken, der wirkt in Ausstattung und Länge dann dagegen wie ein Werbespot für Cornflakes mit einer von vier Sammelfiguren in der Packung.