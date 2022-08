Konflikte Israel tötet Dschihad-Militärchef im Gazastreifen

Angriff gegen Israel geplant?

Nach Angaben der israelischen Armee sind bei dem Luftangriff außer Al-Dschabari zehn weitere Dschihad-Mitglieder ins Visier genommen worden. Sie sollen einen Angriff gegen Israel vorbereitet haben. Auch Militärbasen und Gebäude der PIJ wurden demnach in Gaza angegriffen. Für die israelischen Gebiete rund um den Gazastreifen wurde am Freitag eine erhöhte Sicherheitsstufe ausgerufen. Die israelischen Angriffe dauerten am Abend an.