Konflikte NGO: Afghanistan erlebt "Kinderrechtskatastrophe"

Demnach hätten 97 Prozent aller afghanischen Familien Schwierigkeiten, genug Essen für ihre Kinder aufzutreiben. Vor allem Haushalte, die von Frauen geführt werden, litten unter Armut. Genau in diesen seien Mädchen nun auch besonders stark von Kinderheirat bedroht. "Kinder werden ihrer Kindheit beraubt", fasst Inger Ashing von Save the Children die Situation in dem Land zusammen. "Eltern sehen ihre Kinder sterben." Der wirtschaftliche Kollaps werde durch Sanktionen gegen die Taliban noch verstärkt.