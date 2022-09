Konflikte Schüsse in den Straßen von Burkina Fasos Hauptstadt

Russische Flaggen in Ouagadougou

"In Burkina Faso sind viele Menschen enttäuscht, dass Präsident Damiba nicht wie angekündigt die Sicherheitslage verbessert hat. Seit seiner Machtübernahme im Januar haben sich Dschihadisten weiter ausgebreitet", sagte der Sahel-Experte und Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bamako, Ulf Laessing. Außerdem gebe es in eine Spaltung innerhalb der Streitkräfte und der Gesellschaft. "Es gibt eine Fraktion, die wie in Mali mit Russland zusammenarbeiten will. Moskau wird versuchen, ein anti-französisches Sentiment auszunutzen." Bei Demonstrationen in Ouagadougou waren am Freitag laut Augenzeugen auch russische Flaggen zu sehen.

Die politische und humanitäre Lage in dem Sahelstaat mit rund 21 Millionen Einwohnern ist seit Jahren instabil. Bewaffnete Gruppen, von denen einige der Terrorgruppe Islamischer Staat oder dem Terrornetzwerk Al-Kaida angehören, sind dort sowie in den Nachbarstaaten Mali und Niger aktiv. Teile Burkina Fasos sollen bereits nicht mehr unter Kontrolle des Staates stehen. Zudem machen dem verarmten Land lang anhaltende Dürren und Hungerkrisen zu schaffen - trotz reicher Goldvorkommen.