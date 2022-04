Konflikte Schulze schlägt Bündnis für globale Ernährungssicherheit vor

Russlands Angriffskrieg habe dramatische Folgen weit über die Ukraine hinaus, warnte die Entwicklungsministerin. "Es droht die schwerste globale Ernährungskrise der vergangenen Jahrzehnte, und sie wird vor allem die Ärmsten in Afrika, im Nahen Osten und in Asien treffen." Russland und die Ukraine bedienen zusammen rund 20 Prozent der Maisexporte und 30 Prozent der Weizenexporte weltweit, heißt es dem Blatt zufolge in einem Arbeitspapier des Entwicklungsministeriums. Besonders stark von Importen abhängig seien Länder wie Ägypten, Tunesien, Libyen, Jemen, Somalia oder Pakistan.