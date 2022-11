Konflikte USA schicken Langstreckenbomber nach Südkorea

Doch auch bei der neunten Sitzung des UN-Sicherheitsrats in diesem Jahr zum Thema Nordkorea verhinderte die Spaltung des Gremiums ein Vorgehen gegen die zunehmenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel. Die 15 Mitglieder des mächtigsten UN-Gremiums einigten sich am Freitag in New York nicht auf eine gemeinsame Stellungnahme. Stattdessen verurteilten eine Reihe von Ländern - darunter die USA, Großbritannien und Frankreich - die Raketentests Pjöngjangs separat.

Ein geschlossenes Vorgehen des Rates scheiterte in der Vergangenheit am Widerstand Chinas, das als engster internationaler Partner Nordkoreas gesehen wird. In der Sitzung am Freitag kritisierte der chinesische Botschafter Zhang Jun unter anderem amerikanisch-südkoreanische Militärübungen, durch die aus seiner Sicht die Spirale der Eskalation angetrieben werde. Er betonte jedoch auch, Peking sei klar gegen jegliche atomare Aufrüstung auf der koreanischen Halbinsel.