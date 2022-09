Konjunktur Chinas Wirtschaft gerät wegen Corona-Maßnahmen unter Druck

Die Schwäche der zweitgrößten Volkswirtschaft sind schlechte Nachrichten vor dem nur alle fünf Jahre stattfindenden Kongress der Kommunistischen Partei, der am 16. Oktober in Peking beginnt. Nach zehn Jahren will sich Staats- und Parteichef Xi Jinping auf dem Parteitag für eine ungewöhnliche dritte Amtszeit bestätigen lassen.