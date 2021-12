Konjunktur Ifo-Geschäftsklima fällt auf tiefsten Stand seit Februar

Corona-Maßnahmen belasten den Handel

Strengere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie belasten vor allem das wichtige Weihnachtsgeschäft in Handel und Gastgewerbe. Viele Einzelhändler hätten das Weihnachtsgeschäft bereits abgeschrieben, klagte der Handelsverbandes Deutschland (HDE) jüngst. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga warnte, viele Betriebe könnten nicht mehr rentabel arbeiten. Mit der 2G-Regel - Zugang nur für Geimpfte und Genesene - sei der Umsatz in Restaurants und Hotels bereits um mehr als die Hälfte eingebrochen. "Noch höhere Einbußen melden Betriebe in Ländern, in denen 2G Plus gilt", sagte Dehoga-Präsident Guido Zöllick mit Blick auf die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage unter 4800 Betrieben.