Konjunktur Ifo-Index fällt auf Zweijahrestief - Warnung vor Rezession

"Deutschland steht an der Schwelle zur Rezession", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. "Hohe Energiepreise und drohende Gasknappheit belasten die Konjunktur." Im Detail verschlechterte sich das Geschäftsklima in allen betrachteten Wirtschaftsbereichen, und zwar deutlich: In der Industrie sei der Zukunftspessimismus so groß wie seit April 2020 nicht mehr. "Das zieht sich nahezu durch alle Industriebranchen." Unter den Dienstleistern drehte sich die Stimmung nach zuletzt großem Optimismus wieder, auch im Tourismussektor und Gastgewerbe.