Konjunktur Weniger Firmenpleiten im ersten Quartal - Anstieg im Mai

Experten rechnen damit, dass mit dem Auslaufen staatlicher Corona-Hilfen die Zahl der Firmenpleiten in diesem Jahr steigt. Zudem belasten die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges, explodierende Energiepreise sowie anhaltende Störungen von Lieferketten und Materialmangel die Wirtschaft.

Volkswirte des Kreditversicherers Allianz Trade rechneten zuletzt in diesem Jahr mit einem Anstieg der Firmenpleiten in Deutschland um 4 Prozent auf rund 14.600. Im kommenden Jahr erwarten sie eine Zunahme um 10 Prozent auf 16.130. Dennoch dürften die Fallzahlen demnach auch Ende 2023 noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau liegen.

Ukraine-Krieg und steigende Energiekosten

Die Bundesregierung versucht die Folgen für Unternehmen, die besonders von Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und dem Anstieg der Energiekosten betroffen sind, teilweise abzufedern. Sie will mit staatlichen Zuschüssen Pleiten besonders energieintensiver Firmen verhindern. Topmanager von Firmen, die die Zuschüsse in Anspruch nehmen, sollen auf Bonuszahlungen verzichten. Das Zuschussprogramm ist Teil eines im April von Wirtschafts- sowie Finanzministerium vorgestellten Hilfspakets. Dazu gehört auch ein Kreditprogramm über die staatliche Förderbank KfW, das bereits angelaufen ist.

Nach Einschätzung des Berufsverbandes der Insolvenzverwalter und Sachwalter (VID) haben Beschäftigte insolventer Firmen derzeit gute Chancen relativ schnell einen neuen Job zu finden. "Wir sehen in unserer täglichen Arbeit, dass insbesondere gut ausgebildete Arbeitnehmer meist sofort neue Beschäftigung finden", berichtete der Vorsitzende des Verbandes, Christoph Niering. "Die Menschen, die hinter dem Unternehmen stehen, trifft es aktuell nicht mehr so dramatisch wie in früheren Krisenzeiten."