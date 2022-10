Konzert 50 Cent startet Deutschland-Tour in Hamburg

Nach Angaben der Veranstalter kamen am Samstag mehr als 8500 Fans in die fast ausverkaufte Barclays Arena, um Hits wie "In Da Club", "P.I.M.P." und "Outta Control" mitzusingen. Der Auftritt in der Hansestadt war das erste von drei Deutschland-Konzerten im Rahmen seiner "Green Light Gang World Tour". Der 47-Jährige steht im Oktober noch in Stuttgart und München auf der Bühne.