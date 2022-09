Konzert Elton John tritt im Garten des Weißen Hauses auf

Unter einem festlichen Zeltdach vor der Regierungszentrale spielte der 75-Jährige am Freitagabend (Ortszeit) umringt von Hunderten geladenen Gästen auf einem Flügel und sang dazu zum Auftakt sein berühmtes Lied "Your Song". Er sei schon an einigen schönen Orten aufgetreten, sagte Elton John zu Beginn, doch dies sei "das i-Tüpfelchen".