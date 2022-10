Konzert Solidarität mit Iranern: Coldplay spielt Protesthymne

Es gebe viele Orte in der Welt, wo die Menschen nicht frei seien, "vor allem im Moment im Iran", sagte Sänger Chris Martin bei einem Konzert in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, wie Mitschnitte zeigten. "Wir würden gerne etwas tun, um zu zeigen, dass wir all die Frauen, und alle, die im Iran und überall für Freiheit kämpfen, unterstützen."