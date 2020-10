Korntal-Münchingen Junge wird am Bahngleis attackiert

Laut der Polizei hielt sich der Zwölfjährige um 13 Uhr am Bahnsteig des Korntaler Bahnhofs auf. Dort soll ihn ein 13-Jähriger zunächst am Schulranzen gepackt und nicht losgelassen haben. Als der Zwölfjährige wieder befreit war, soll ihn der 13-Jährige in Richtung der Gleiskörper gestoßen haben. Daraufhin lief der Zwölfjährige zu einer Bahnunterführung und ging dort dann auf einen anderen Bahnsteig. Als der 12-Jährige dort ankam, sollen ihn ein weiterer 13-Jähriger und ein unbekannter Junge angesprochen und geschlagen haben. Der Zwölfjährige kannte wohl die beiden 13-Jährigen, nicht aber den dritten, der sich nach der Attacke aus dem Staub gemacht hatte.