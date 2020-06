Korntal-Münchingen - Auf Bargeld hatte es ein bislang unbekannter Dieb abgesehen, der zwischen Mittwochabend um 22.30 Uhr und Donnerstag um 5.20 Uhr einen Hofladen im Korntal-Münchinger Stadtteil Münchingen heimsuchte. Wie die Polizei berichtet, schlug der Täter zunächst ein Fenster ein und drang dann in den Verkaufsraum ein. Dort stahl er die Kasse, in der sich ein dreistelliger Bargeldbetrag befand. Mit dem Diebesgut suchte er das Weite. Der Schaden, den er dabei am Gebäude anrichtete, beträgt rund 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen unter der Telefonnummer 07 11 / 839 90 20.