Kornwestheim - Die erste Niederlage des SV Kornwestheim am vierten Landesliga-Spieltag fiel mit 0:7 beim SV Breuningsweiler herbe aus. Schon zur Pause war die Messe mit 0:5 gelesen. Dennoch spricht SVK-Trainer Sascha Becker sehr positiv über den Auftritt seiner Elf. „Auf die Gefahr hin, dass ich für verrückt erklärt werde: Aber in meinen Augen waren wir in der ersten Hälfte klar besser. Breuningsweiler wusste gar nicht, warum sie führten. Bei ihren Toren war auch nichts Herausgespieltes dabei.“