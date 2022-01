Kornwestheim „1,5 Meter sind keine Pflicht“

Siegel: Das stimmt. Unser Vorgehen leitet sich aus einer Abstimmung von Städtetag und Sozialministerium ab.

Das Wissenschaftsministerium schreibt in einer Stellungnahme: „Im Rahmen ihrer Hygienekonzepte haben die Veranstalter die Abstandsempfehlung von 1,5 Metern darzustellen und auf die Einhaltung besonderes Augenmaß zu legen, sie müssen ihre Schutzmaßnahmen zur Wahrung der Abstände zwischen den Besuchern regelmäßig überprüfen und an die Pandemielage anpassen.“ Klingt ziemlich strikt, oder?

Siegel: Aus meiner Sicht steht nichts Neues darin. Bei Veranstaltungen muss in einem Hygienekonzept dargestellt werden, wie die Veranstalter auch den Abstandsregeln gerecht werden. Und da, wo Abstände nicht eingehalten werden können, ist darzustellen, welche anderweitigen Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Dies sind zum Beispiel das Tragen von FFP2-Masken oder auch die 2G-plus-Regelung. Dieses Konzept gibt es für das K. Besucherströme werden geleitet, Pausen verlängert, der Einlass beginnt früher. Die Maskenpflicht und die Zugangsbeschränkungen ergeben sich bereits aus der Corona-Verordnung. Das K erfüllt aus unserer Sicht die Anforderungen der Verordnung.

Warum setzt man die Leute überhaupt so dicht, wenn noch viel Platz ist?

Sophie Beutel: Die Einbuchung der Tickets erfolgt derzeit – neben der Abendkasse – telefonisch oder per E-Mail. So ist auch der direkte Kontakt zu den Gästen möglich. Aufgrund coronabedingter Verschiebungen wurden die meisten Tickets für aktuelle Veranstaltungen aber schon vor längerer Zeit gebucht. Generell platzieren wir – ohne zu wissen, wie voll es am Ende wird – so wie es laut Verordnung zulässig ist. Grundsätzlich kommunizieren wir derzeit bei Buchungen, dass eine selbstständige Umplatzierung kurz vor Beginn möglich ist.

Sie gehen auch derzeit stark auf die Wünsche der Besucher ein?

Beutel: Das ist bereits seit Eröffnung des K unser Anspruch. Viele Menschen, die bei uns buchen, haben ihren festen Platz. Das hat auch eine emotionale Komponente. Die Leute lieben Das K und ihren Platz dort. Wo möglich, gehen wir darauf ein. Leicht ist das nicht: Zwischen den Wünschen der Gäste und den Anforderungen der Pandemie hat sich ein echtes Spannungsfeld entwickelt.

Und den Leuten später einen anderen Platz zuweisen ist nicht möglich?

Beutel: Wir müssten Platzreservierungen, die teils schon seit Jahren feststehen, ändern. Und das ohne zu wissen: Wer gehört zusammen? Wir müssten Freundeskreise, die zusammen kommen, auseinanderreißen. Wenn die Menschen auf uns zukommen und sich umplatzieren wollen oder in eine andere Vorstellung möchten, versuchen wir natürlich, das möglich zu machen. Aber eine automatische Umplatzierung nach Maßgabe des möglichst größten Abstandes, das ist schlicht nicht darstellbar. Und es würde viele Menschen unglücklich machen.

Bessern Sie dennoch nach?

Beutel: Die Sicherheit unserer Gäste ist ein hohes Gut. Wer vor der Veranstaltung fragt, ob er sich umsetzen kann, bekommt dafür alle Hilfe. Außerdem werden wir die Ansage im Saal noch einmal anpassen, damit noch deutlicher wird, dass sich die Gäste, nachdem sie die Ansage mit der Möglichkeit zur Umplatzierung und Einhaltung des Mindestabstands gehört haben, noch vor Veranstaltungsbeginn verteilen können.

Erleben Sie umgekehrt auch, dass Besucher die Maßnahmen nicht mittragen wollen?

Beutel: Unsere Gäste sind kooperativ und verständnisvoll, dafür sind wir sehr dankbar. Wir merken: Die Kultur ist elementar wichtig. Viele Besucher sagen: Es tut so gut, sich einfach mal für zwei Stunden unterhalten zu lassen, mal nicht an Corona zu denken und ein Stück Normalität zu leben. Das bestärkt uns in unserer Arbeit sehr.