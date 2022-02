Leichtathletik - Johanna Göring hat erneut die Konkurrenz weit hinter sich gelassen. Das Hochsprung-Ausnahmetalent des SV Kornwestheim sicherte sich bei den deutschen Jugendmeisterschaften der U20 im Sindelfinger Glaspalast den Titel. Dafür überwand die 16-Jährige 1,90 Meter – zuletzt war vor 13 Jahren eine deutsche Jugend-Athletin in der Halle besser gewesen. Kimberley Jeß (LG Rendsburg/Büdelsdorf) überwand damals 1,91 Meter. In Sindelfingen war im Hochsprung ein Quartett am Start: Doch Maike Schuster (LAV Kassel, 1,75 Meter), Joana Herrmann (SV Teuto Riesenbeck, 1,78 Meter) und Anna Sophie Schmitt (SV GO! Saar 05, 1,81 Meter) mussten lange vor Johanna Göring aufgeben. Die Kornwestheimerin überwand jede Höhe im ersten Versuch, einzig bei 1,90 brauchte sie zwei Anläufe. Die Vierte der U20-EM ließ die Latte gar auf 1,93 Meter legen, was eine neue U20-Weltjahresbestleistung und deutschen U20-Hallenrekord bedeutet hätte. Daran scheiterte sie knapp. Foto: Ralf Görlitz