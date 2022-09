Kornwestheim 100 Jahre OGV: Festschrift ist nun fertig

Gute Ideen sind gefragt

Behandelt wird auch der Blumenschmuckwettbewerb. Er soll zur Verschönerung der Stadt beitragen und findet auch in diesem Jahr statt. Die Sieger werden am Dienstag, 18. Oktober, im Martinisaal ausgezeichnet. Die Festschrift zum 100-jährigen Vereinsbestehen wirft aber nicht nur einen Blick zurück, sondern wagt auch einen Ausblick in die Zukunft. Künftig will der Verein zeitgemäße Obst- und Pflanzensorten und neueste Anbautechniken weiter voranbringen – natürlich auch unter dem Aspekt des Klimawandels. Um für die Mitglieder attraktiv zu bleiben, seien gute Ideen gefragt, betont Schmid. Aktuellen Trends hat sich der Verein in der Vergangenheit keineswegs verschlossen. „Wir haben einige Modeerscheinungen mitgemacht“, sagt Schmid. Die angebotenen Kräuterwanderungen und das Anlegen von Kräuterspiralen kamen in den vergangenen Jahren beispielsweise gut an. Inzwischen seien Hochbeete im Trend. Nicht nur dahingehend berät der Verein. Der Vorstand gibt auch neue Erkenntnisse aus der Fachwelt an seine Mitglieder weiter.