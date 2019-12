Kornwestheim 14 Fahrzeuge aufgebrochen

Ihr Unwesen trieben die Unbekannten in der Oderstraße, Friedrich-Siller-Straße, Baurstraße, Zeppelinstraße, Wolgastraße, Kochstraße, Ilmweg, in der Straße Bei der Hammerschmiede und im Oberen Klingelbrunnen. Den Autoknackern fielen Sonnenbrillen, Kleingeld und Kaugummis in die Hände. Aus einigen Fahrzeugen wurde nichts entwendet. Sachschaden ist nach Angaben der Polizei „wohl nicht“ entstanden. Sie war am Sonntag kurz nach 6 Uhr von einem Anwohner aus der Hammerschmiede alarmiert worden. Er hatte beim Blick aus dem Fenster festgestellt, dass die Innenbeleuchtung in seinem VW, der vor dem Wohnhaus auf einem Stellplatz parkte, eingeschaltet war. Und er erkannte zwei männliche Personen im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren, die sich Schriftstücke auf mitgeführten Klemmbrettern anschauten. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Männer Listen mit Zugangscodes für die Fahrzeuge mitführten, in die sie einbrechen wollten.